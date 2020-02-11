Слухи про отставку Богдана - это только начало смены команды Зеленского. В феврале-марте мы будем свидетелями отставки правительства, - Луценко

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Я не слышал фамилий, но умею анализировать. Андрей Богдан действительно выполнил огромный массив работы: создал базис для президента Зеленского, заложил определенные принципы и формы работы. Однако, в ходе этого процесса появилось множество недовольных. Как в Офисе, родной фракции и партии, правительстве, так и в обществе. И даже за рубежом. Такова судьба любого человека, который что-то делает с полной энергией и убежден в своей правоте. Так всегда бывает. И, наверное, не секрет, что именно Богдан предлагал кандидатуру господина Рябошапки для утверждения президентом", - отметил Луценко.

"Я вхожу в область допущений. Я сказал то, что я знаю. А теперь скажу то, что слышу. Господин Ермак, который предлагает менее эмоциональную и менее раздражительную форму и методы работы президента, может быть заменой Андрею Богдану. Похоже, что это именно смена не только лиц, но и формата. Соответственно, вполне возможна и смена Генпрокурора. Которого - несмотря на на все предвыборные заявления - хотят видеть на 100% своим. Думаю, что в течение февраля мы получим ответы на эти вопросы", - убежден политик.

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"Более того, я считаю, что это только начало процесса смены команды президента. Думаю, что в районе февраля-марта мы будем свидетелями еще и отставки правительства. К которому у меня, как ни странно, даже больше претензий, намного больше претензий, чем к работе правоохранительных органов. Потому что работа правоохранительного блока имеет свои плюсы и минусы. С чем-то я согласен, с чем-то - не очень, но на самом деле это консервативный орган, который призван не просто сажать, а сажать по закону. И в реальной жизни такие вещи не делаются ни к весне, ни к осени, ни вообще к какой-то дате. Это серьезная рутинная работа. А учитывая затеянные чистки прокуроров, которые на 90% превратились в чистку профессионалов, ждать серьезных результатов просто невозможно", - резюмировал Луценко.

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