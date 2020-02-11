Запрет российских соцсетей и медиа в Украине нужно продлить, - Бородянский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

Весной этого года запрет российских соцсетей и отдельных медиа перестает действовать.

Бородянский заявил, что не будет инициировать возобновление доступа к российским медиа и соцсетям.

"Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии", - подчеркнул он.

Кроме того он заявил, что будет обязательно поднимать вопрос о продлении запрета.

Ранее Владимир Зеленский во время предвыборной кампании заявил, что украинские власти ни чего не добились, запретив доступ к российским социальным сетям.

Напомним, 16 мая 2017 года, пятый Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против российских социальных сетей. Согласно указу Президента №133/2017, ограничительные санкции предусматривают запрет Интернет-провайдерам предоставлять услуги по доступу к ресурсам Mail.ru, "Вконтакте", "Одноклассники". Санкции также введены против ООО "Яндекс", российских компаний - разработчиков антивирусов "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закон о медиа урегулирует деятельность анонимных Telegram-каналов, - Евгения Кравчук