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11.02.20 09:53

Режиссер "Слуги народа" Кирющенко участвует в формировании концепции нового телеканала для оккупированных территорий, - Бородянский

Над запуском нового телеканала для оккупированных территорий работает режиссер сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

По его словам, команда "Студии Квартал 95" не имеет никакого отношения к запуску нового телеканала, однако над проектом работает Алексей Кирющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта, - Бородянский

"На сегодня он один из тех людей, которые помогают в формировании концепции этого телеканала", - отметил Бородянский.

Отметим, ранее стало известно, что запуск телеканала для оккупированных территорий перенесли с середины февраля на 1 марта 2020 года.

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