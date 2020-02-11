Режиссер "Слуги народа" Кирющенко участвует в формировании концепции нового телеканала для оккупированных территорий, - Бородянский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.
По его словам, команда "Студии Квартал 95" не имеет никакого отношения к запуску нового телеканала, однако над проектом работает Алексей Кирющенко.
"На сегодня он один из тех людей, которые помогают в формировании концепции этого телеканала", - отметил Бородянский.
Отметим, ранее стало известно, что запуск телеканала для оккупированных территорий перенесли с середины февраля на 1 марта 2020 года.