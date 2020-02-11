Витренко заявил о нарушении трудового законодательства из-за невыплаты премии: Если компания заключила договор с работником, она должна его выполнять

Об этом говорится в Фейсбуке топ-менеджера, передает Цензор.НЕТ.

"Почти неделю назад, в прошлую среду, я обратился к председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву с заявлением о невыполнении Нафтогазом трудовых контрактов и нарушении трудового законодательства. К сожалению, эти нарушения до сих пор не были исправлены, и, как об этом были предупреждены в заявлении, с сегодняшнего дня я вынужден на это реагировать. Поскольку последующее развитие событий может привести к публичной огласке, я публикую это заявление, чтобы предотвратить манипуляциям и ложным интерпретациям. Если украинцы против неравенства в доходах, а государство фактически отказывается обеспечивать справедливое распределение материальных благ, то я предлагал политическому руководству страны поделить все заработанные моей командой деньги поровну между всеми гражданами Украины. Это предложение остается без ответа", - заявил Витренко.

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"Если компания заключила трудовой договор с работником, она должна его выполнять. Решение Наблюдательного совета, письмо премьер-министра, возможные непрозрачные договоренности между властью и руководителем компании имеют меньшую юридическую силу, чем подписанный трудовой контракт и Кодекс законов о труде. Если правительство сомневается в справедливости заработной платы в государственных компаниях, то оно этот вопрос может выяснять с теми, кто эти зарплаты устанавливал. На это у него было достаточно времени и возможностей. Задержать выплату зарплаты - это не решить проблему, а скрыть ее. Общество должно знать, насколько справедливыми были премии за победу в Стокгольмском арбитраже. Учитывая резонанс, который вызвал этот вопрос, Правительство или назначенный им Наблюдательный совет компании должны объяснить людям, каким был вклад в эту победу конкретных работников компании. Если это не делается, то возникает подозрение, что отдельные должностные лица хотят паразитировать на достижениях других", - объяснил свою позицию Витренко.

"Высокопоставленные чиновники специально сбрасывают вместе все вопросы по зарплатам в государственном секторе - чтобы скрыть свое несоответствие занимаемой должности", - акцентировал он.

"Сущность работы, а соответственно и оценка эффективности и принципы вознаграждения, политиков (включая министров, их заместителей, депутатов), госслужащих (профессиональных чиновников), политических назначенцев в государственных компаниях (это когда политики и их спонсоры назначают туда "своих" людей) и профессиональных бизнесменов кардинально отличается. Зарплату политиков действительно логично сравнивать со средней зарплатой их избирателей, с корректировкой на разницу в стоимости жизни в различных городах и необходимостью выполнять представительскую функцию. И премия для политиков - это поддержка избирателями их взглядов и властных амбиций, а не деньги. У нас же даже в правительстве отношение не как к политикам, а как к менеджерам среднего уровня. Зарплаты чиновников и политических назначенцев в госкомпаниях должны прежде всего соответствовать их уровню квалификации и условиям труда, преимущественно состоя из фиксированной части. За выдающиеся достижения они должны получать повышение по службе и государственные награды, включая материальные вознаграждения. Тоже самое касается военных и других, кто получает деньги из госбюджета. А зарплаты бизнесменов, работой которых является максимизация прибыли для госкомпаний, причем, когда эти доходы не зависят от повышения тарифов для украинцев, должны прежде всего зависеть от финансового результата, который они обеспечивают. И они не должны ограничиваться - чем больше они таким образом зарабатывают для госкомпаний, тем больше должны получать зарплаты, включая премиями. Это просто наша большая беда, что у нас это все смешано. Власти прежде всего должны думать, как мотивировать людей эффективно работать и создавать возможности для того, чтобы люди больше зарабатывали. Государство и так получает львиную долю от доходов граждан и компаний, особенно государственных компаний. Забирать честно заработанное и "делить" ради "народной" поддержки, вместо того, чтобы повышать уровень жизни людей за счет проведения успешных европейских реформ - мы это уже проходили в 20-х - 30-х годах прошлого века при советской власти и мы должны помнить, к чему это ведет", - отметил Витренко.

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"Победа в Стокгольмском арбитраже должна быть символом успешной борьбы против колониальной политики России. Она должна вдохновлять на такую борьбу украинцев и показывать всему миру, что правда на стороне Украины, и что мы можем побеждать такого сильного противника. Власти должны максимально мотивировать граждан на такую ​​борьбу, поскольку это вопрос независимости государства. Искусственно созданный и постоянно раздуваемый "скандал" с премиями - это сознательные действия тех, кто хочет не бороться, а капитулировать, и вернуться к временам, когда Украину грабили вассалы Кремля", - резюмировал Витренко.







