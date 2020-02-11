Обвинения в матюках и алкоголе громче всего поддерживают те журналистки женского пола, которые в Facebook пишут: "за#бали мусора", - Луценко

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос чем он будет теперь заниматься имея такой сумасшедший антирейтинг (большинство людей думает о вас: дутый прокурор, алкоголик, коррупционер) Луценко ответил шуткой: "Только дохлая рыба всегда на поверхности"

"Еще раз скажу, что в моей жизни я был и на самом верху, и в самом низу. Почти некуда выше и почти некуда глубже. Поэтому я к нынешней ситуации отношусь спокойно. Мне нравится такая жизнь", - заявил политик.

- Цитируя вашу недавнюю реплику, спокойная, как член после…

- …акта.

- Интересно, а в вашей системе координат что-то еще спокойнее может быть?

"Да. Как известно, максимальная стабильность была при Януковиче – как на кладбище. Я против такой стабильности. Люблю брать ответственность на себя. Но и могу жить без пьедестала. Я считаю, что уже в моем возрасте (и физическом, и политическом), могу себе позволить быть, кем я хочу, а не тем, кем хотят видеть меня. Тем более, что сколько бы страшилок ни рассказывали разные мои оппоненты, у них нет ничего конкретного. А у меня есть факты достижений. Пускай из этих трудящихся бросят в меня камень те, кто свои 30% доходов отдали на фронт. И те, кто отправил своего сына добровольцем. Пускай в меня бросят камень коррупции те, кто вернул стране 4 миллиарда баксов. И пускай разговоры про алкоголизм оставят себе те, кто ни разу вообще спиртное не нюхал", - подчеркнул Луценко.

Также читайте: Луценко-Парнасу в переписке: Дело по "Бурисме" движется, и только вы не можете снять одну дуру. ФОТО

"Мне больше всего нравится, что обвинения в матюках и алкоголе громче всего поддерживают те журналистки женского пола, которые в Фейсбуки пишут: за#бали мусора. Или те, кто говорит о моей неэффективности с 3000 приговорами коррупционерам против нуля приговоров их любимого НАБУ. Или наш незабвенный борец с коррупцией на железной дороге, который Майдан отсидел в теплой Флориде - но поучает нас тем, что кто-то продал Революцию. Поэтому у меня есть на все ответы для себя и для любого человека, который хочет их слышать. Который, как известно, убил своего родного брата и 10 молдаван. И, соответственно, его кум - тоже исчадие ада. Это ж понятно. Люди склонны искать дьявола где угодно, кроме зеркала и телевизора. Украинцы очень склонны искать дьявола во власти, которая не построила им общество всеобщего благоденствия. Вместо того, чтобы взять на себя ответственность. Я всегда брал на себя ответственность. И при власти, и без нее. И призываю это сделать всех, кто критикует меня. Сделайте больше - тогда вы окажетесь правы", - резюмировал Луценко.

Полный текст интервью Юрий Луценко: "Джулиани открыто требовал, чтобы я возбудил уголовное дело против Байдена в Украине" читайте по ССЫЛКЕ.

Напомним 15 января, Палата представителей США обнародовала переписку Льва Парнаса - американского бизнесмена и соратника адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани — с экс-главой ГПУ Юрием Луценко и ближайшим окружением президента Владимира Зеленского.

В переписке Луценко регулярно использует нецензурную брань и высказывает недовольство действиями Госдепа США.