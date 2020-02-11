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11.02.20 10:06

Минкультуры готовит программу обмена молодежью между областями Украины

В Кабинете министров готовят на вторую половину года программу обмена молодежью между областями на 100 тысяч человек.

молодежь

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявил аместитель министра культуры, молодежи и спорта Алексей Сивирин.

"В этом году мы будем реализовывать самую большую в истории Восточной Европы программу внутренней мобильности молодежи. Это будет программа обмена молодежью между разными регионами. В течение лета, осени и начала зимы около 100 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 21 года получат возможность поехать из одного региона в другой", - рассказал он.

По его словам, планируются пятидневные программы, которые будут состоять из модулей: волонтерство, неформальное образование, ознакомление с культурой принимающей области и пр.

Регистрация на программу будет открыта на специальном сайте, который еще разрабатывают. Она может начаться в марте.

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