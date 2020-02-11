Дата эвакуации украинцев из провинции Хубэй будет определена после подписания желающими покинуть Китай информированного согласия, - Скалецкая

"Подготовили форму информированного согласия, которое нужно подписать для того чтобы зайти на борт (самолета. - Ред.) и быть эвакуированными. Только после подписания этого согласия, мы можем понимать, сколько человек будут эвакуированы, и сможем говорить о дне (эвакуации. - Ред.)", - сказала она на брифинге во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, дата эвакуации будет также зависеть от готовности Украины принять эвакуированных и обеспечить нераспространение вируса.

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"Мы изучаем возможности (медицинских. - Ред.) учреждений, которые могут быть готовы обеспечить безопасность и защиту всего населения от возможного распространения вируса", - сказала она.

Скалецкая уточнила, что в настоящее время в провинции Хубэй находятся около 80 украинцев, 50 из которых подписали необходимые для эвакуации документы.