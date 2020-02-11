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11.02.20 10:18

Дата эвакуации украинцев из провинции Хубэй будет определена после подписания желающими покинуть Китай информированного согласия, - Скалецкая

Дата эвакуации украинцев из китайкой провинции Хубэй в связи со вспышкой коронавируса будет определена после того как все желающие покинуть Китай подпишут форму информированного согласия, сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

скалецкая

"Подготовили форму информированного согласия, которое нужно подписать для того чтобы зайти на борт (самолета. - Ред.) и быть эвакуированными. Только после подписания этого согласия, мы можем понимать, сколько человек будут эвакуированы, и сможем говорить о дне (эвакуации. - Ред.)", - сказала она на брифинге во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, дата эвакуации будет также зависеть от готовности Украины принять эвакуированных и обеспечить нераспространение вируса.

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"Мы изучаем возможности (медицинских. - Ред.) учреждений, которые могут быть готовы обеспечить безопасность и защиту всего населения от возможного распространения вируса", - сказала она.

Скалецкая уточнила, что в настоящее время в провинции Хубэй находятся около 80 украинцев, 50 из которых подписали необходимые для эвакуации документы.

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