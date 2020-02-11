Ватикан хорошо проинформирован о ситуации в Украине, - Ермак

Об этом заявил помощник Президента Андрей Ермак в интервью телеканалу "Украина24", передает Цензор.НЕТ.

"Было приятно слышать, что и понтифик, и госсекретарь Ватикана очень детально информированы обо всем, что происходит в Украине сегодня, очень хорошо владеют информацией, особенно о деталях ситуации на Донбассе", - сказал Ермак.

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По его словами, представители нунции Святого Престола часто ездят на восток Украины, также есть несколько программ Ватикана по помощи населению как на временно оккупированной, так и на подконтрольной Украине территории.

Ермак сообщил, что во время встречи с понтификом Президент Владимир Зеленский обсуждал ситуацию на Донбассе и судьбу нацгвардейца Виталия Маркива. "Я думаю, что это была очень важная встреча, очень важная для Украины встреча и думаю, что внимание Ватикана и ту миссию гуманитарную, которую может Святой Престол сыграть, он сыграет, в том числе, и в урегулировании конфликта на Донбассе", - подчеркнул помощник Президента.

Ермак добавил, что приглашение посетить Святой Престол Зеленскому пришло со стороны Ватикана.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленський 8 февраля был с визитом в Ватикане, где прошла встреча з Папой Римским Франциском.