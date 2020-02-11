Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
11.02.20 11:06

Рада найдет, как закрепить "формулу Штайнмайера" в законодательстве до встречи в "нормандском формате", - Разумков

Верховная Рада найдет механизм для закрепления "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве до следующего саммита "нормандской четверки".

путин,меркель,зеленский,четверка,нормандская,макрон,нормандия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Он напомнил, что в ближайшие несколько недель депутаты будут заняты рассмотрением законопроекта о рынке земли, поэтому могут возникнуть трудности, если механизмом для закрепления "формулы Штайнмайера" будет законопроект.

"Если мы говорим о рассмотрении законопроекта, выходить из него и заходить в другой, пока не принято решение по этому, действительно невозможно. Но есть другие механизмы... Я думаю, что задержки Верховной Радой Украины для обеспечения интересов государства и возвращения временно оккупированных территорий, деоккупации и реинтеграции Донбасса точно не будет", - сказал Разумков.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Украины, Германии, Франции и РФ подписали коммюнике, в котором заявили, что считают необходимым интегрировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство. Речь идет о версии формулы, которую согласовали "нормандская четверка" и Трехсторонняя контактная группа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я не вижу никакой подготовки к апрельской встрече "нормандской четверки", - Пристайко

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100