Пока Россия не прекратила агрессию против соседей, улучшение отношений Запад-РФ немыслимо, - глава МИД Эстонии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу.

"В условиях, когда Россия не прекратила агрессию против соседей, переворачивание новой страницы в отношениях Запад-Россия немыслимо", - заявил Рейнсалу во вторник в парламенте, излагая внешнюю политику правительства.

По его словам, "агрессивная внешняя политика России не изменилась, поэтому нынешняя политика Европейского союза и НАТО в отношениях с Россией должна продолжаться".

"В канун 75-летия завершения Второй мировой войны Россия активно выступает с историческим нарративом, отрицающим исторические факты и пытается изменить общепризнанное рассмотрение истории", - считает глава МИД.

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Он отметил, что "Эстония поддерживает инициативы, направленные на восстановление территориальной целостности Украины и продолжение непризнания аннексии Крыма".

Министр также высказался за территориальную целостность Грузии.