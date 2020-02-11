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11.02.20 11:29

Зеленский: Я точно не один из "соросят" и не чувствую влияния Сороса на Украину

Президент Владимир Зеленский заявил, что не ощущает какого-то влияния американского финансиста-миллиардера Джорджа Сороса на Украину.

Зеленский: Я точно не один из "соросят" и не чувствую влияния Сороса на Украину

Об это он сказал интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Я не знаком с человеком по фамилии Сорос. Никогда с ним не встречался. Я точно не один из "соросят". Наверное, есть люди, которые учились за средства тех или иных донорских фондов и работали в компаниях, которые были основаны такими фондами. И один из таких фондов – это фонд Сороса. Я понимаю, что фактически они получили из фонда этого человека деньги, за которые учились за рубежом. Вопрос влияния господина Сороса на Украину – я его не чувствую. Я думаю, что это все преувеличение", - сказал Зеленский.

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