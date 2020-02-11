Количество подозреваемых и их знакомство между собой, фото Антоненко на фоне подорванных электроопор и принты на одежде, - Маслов рассказал о мифах в деле Шеремета

Об этом в Украинском доме заявили организаторы брифинга, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Как отметил юрист, привлеченный в качестве специалиста адвокатами Андрея Антоненко, бывший военнослужащий Леонид Маслов, в деле Шеремета есть ряд мифов. По его словам, они распространились благодаря брифингу МВД и последующему освещению в СМИ.

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Согласно первому мифу, подозреваемых в деле 5. На самом деле их трое - это Яна Дугарь, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко. Инне и Владиславу Грищенко подозрений в деле Шеремета не предъявляют, однако постоянно упоминают их в контексте дела. Более того, Кузьменко познакомилась с Грищенко в 2018 году, Дугарь - в 2019 г., Антоненко не знаком до сих пор.

Миф номер 2 - знакомство подозреваемых между собой на момент убийства Шеремета. Антоненко и Кузьменко были знакомы по Фейсбуку, впервые встретились на концерте на следующий день после убийства Шеремета. Антоненко с Дугарь не знакомы до сих пор. На брифинге правоохранителей не было представлено ни одного разговора подозреваемых между собой - все записанные разговоры были с посторонними людьми.

Миф номер три - фото Антоненко на фоне подорванных в Херсонской области электроопор. Антоненко вообще никогда не был на Херсонщине, не имеет отношения к подрыву (кроме того, ему это и не инкриминируют). Также принты на одежде Антоненко не совпадают с принтом, зафиксированными камерами на одежде убийцы. На момент трагедии Антоненко давно не жил на улице Гончара, рядом с местом убийства. Он проживал на ул. Старовокзальной. Там он и ночевал в ту ночь, что подтверждают данные трекинга.

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Принт на одежде потенциального убийцы - принт спортивной команды Орландо, а не рок-группы, как заявляли следователи.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.