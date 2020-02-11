В целом подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио проходит без критических проблем, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на заседании оргкомитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Играх ХХХII Олимпиады и ХVI Паралимпийских играх 2020 в Токио (Япония).

"Очевидно, есть много проблем, спасибо, что вы их поднимаете. Это правда, что мы сделали все необходимое для того, чтобы ни с финансированием, ни с общими организационными проблемами никаких трудностей не было. Сейчас мы оцениванием ситуацию так, мы считаем, что в целом подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм проходит без критических проблем", - сказал Гончарук.

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По словам премьера, уж было проведено совещание с Минэкономики относительно публичных закупок, в том числе, в рамках подготовки к соревнованиям, и в ближайшее время ведомство должно найти решение проблем, которые есть в этой сфере.