Из политики я не ухожу: общаюсь как с властью, так и оппозицией, - Луценко

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Какую ответственность я могу взять на себя сейчас? Стараюсь быть реалистом и точно знаю, что сегодня в политической жизни затребованности на Луценко нет. И это нормально", - отмечает экс-генпрокурор.

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При этом Луценко подчеркнул, что из политики не уходит.

"Заниматься политикой это для меня лично (может, вы удивитесь) - не означает обязательно быть до смерти лидером какой-то очередной партии или организации. Можно и нужно делать политику не на трибунах, давая советы тем, кто сейчас может быть в первом ряду. Этим я и занимаюсь. Я не скрываю, что общаюсь как с руководителями действующей власти, которые интересуются моей точкой зрения, так и с разными умными представителями оппозиции. Я им высказываю свою точку зрения, чем могу – помогаю", - рассказал он.

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