"Черный ход там": врачи российской больницы спрятались от приехавшего из Китая парня, пожелавшего провериться на коронавирус

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет местный сайт Ufa1.

27-летний Илья прилетел из Пекина в Уфу, где находился по работе более восьми месяцев, в минувший вторник, 4 февраля. Владислав, отец парня, посоветовал ему сдать анализы в инфекционной больнице № 4 "на всякий случай", поскольку в семье есть маленький ребенок. По словам отца, сын, придя в больницу на следующий день после приезда и рассказав о намерениях сдать анализы на коронавирус, сразу же вызвал переполох среди медиков. Со словами "Это не к нам, идите в другое здание" врачи "избавились" от Ильи, даже не открыв ему дверь.

"Сначала сын пошел в здание, где сдаются анализы. Он простой парень, с ходу на весь коридор заявил, что он прилетел из Пекина и ему бы сдать анализы, чтобы исключить коронавирус. Медперсонал сразу же "растворился", и с криками его отправили в приемный покой больницы", — говорит отец парня Владислав.

В другом здании ситуация повторилась, только на этот раз, решив, что не стоит кричать так громко, Илья шепнул врачу о своей ситуации на ухо. По словам Владислава, женщина шарахнулась от сына и убежала в дальний кабинет. Илью не осмотрели, не опросили, анализы не взяли, а отправили на выход, причем не через парадную дверь.

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"Разговор у них проходил через весь коридор и за закрытыми дверьми. Медики не стали к нему даже приближаться, а только кричали, что это все ерунда, и сказали: "Все, иди, черный ход там"", - рассказывает Владислав.

По словам отца парня, такое отношение медиков поразило всю семью. Они предположили, что парня не пригласили на осмотр по приезде, как это обычно делают с вновь прилетевшими, потому что Илья оказался в Уфе не прямым рейсом. Парень из Пекина долетел до Екатеринбурга, а оттуда домой поехал на автобусе.

Как сообщалось, по состоянию на утро 11 февраля в Китае число жертв коронавируса выросло до 1016 человек, заражены более 42 тысяч человек



