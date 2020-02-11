Назначение Бабикова замглавы ГБР - демонстрация влияния реваншистов, которые ждут посадок противников Януковича, - Луценко

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ экс-генпрокурор Юрий Луценко.

"Это (назначение в ГБР. - Ред.) было сделано именно потому, что он связан с одиозной защитой Януковича. Это демонстрация влияния реваншистов, которые искренне хотят посадить всех, кто не дал Януковичу сдать страну Москве", - сказал Луценко.

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При этом, он отметил профессиональные качества Бабикова.

"Бабиков, кстати, мне показался профессиональным юристом. Но даже сами работники ГБР просто поражены и спрашивают: неужели не было другого профессионального, но не настолько связанного с одиозной защитой Януковича человека?" - подчеркнул экс-генпрокурор.

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Как известно, 20 января 2020 года Александр Бабиков был назначен первым заместителем руководительницы Госбюро расследований Ирины Венедиктовой. Адвокат Евгения Закревская распространила документы, говорящие о том, что Бабиков был адвокатом беглого Януковича. В свою очередь, в видеообращении Венедиктова назвала соответствующую информацию "манипуляцией".

Как сообщалось, в ГБР создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время Революции Достоинства. Генпрокуратура передала в ГБР более 20 производств.