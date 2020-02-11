Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
11.02.20 13:04

Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на обогреватели, газовые баллоны и компьютеры для воинов на Донбассе

Волонтерская группа "Мега-Полиграф" готовится к выезду на фронт в конце февраля. Отремонтированный автомобиль скорой помощи уже готов к передаче воинам.

Об этом волонтеры сообщают на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Текущие потребности: аккумы 75 и 140 Ач, пуско-зарядное 12/24 * 140Ач (FORTE CD-420FP и выше), 4 колеса БЦ 54, лопаты/кирки, топоры/колуны/пилы, бензопилы, по 2 набора ключей и головок, 300м кабеля СИП4 2*25, тепловентиляторы и обогреватели - много, антифриз, блок цилиндров ЗиЛ131 (сварка не помогла), холодильник, пленка и виниловые баннера, газовые баллоны - 5, 27 и 50л, ближе к выезду - ДТ 600л, 2 компьютера или ноута (невысокого уровня - для работы с документами) + принтер. По прежнему ничего не нашли по заявке травматологов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ныжны также артроскописеская стойка, ортопедический инструмент: дрель, аппараты внешней фиксации, осцилирующая пила, пластины, винты , стержни, тейпы, ортези. Можно живое б/у.

"Хочешь помочь?!
Контактные телефоны - 0676188747, 0503550177 - Константин: 0509278010; 0973750000 - Александр, 0445816815
Киев, Марка Вовчка 12\14
Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:
Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович
4731 2191 0499 3989
ИПН: 2390702897".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киев прибыл новый борт: в реанимации лежат тяжелораненые воины, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в лечении украинских бойцов. ФОТОрепортаж

Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на обогреватели, газовые баллоны и компьютеры для воинов на Донбассе 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100