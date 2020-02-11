Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на обогреватели, газовые баллоны и компьютеры для воинов на Донбассе

Об этом волонтеры сообщают на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Текущие потребности: аккумы 75 и 140 Ач, пуско-зарядное 12/24 * 140Ач (FORTE CD-420FP и выше), 4 колеса БЦ 54, лопаты/кирки, топоры/колуны/пилы, бензопилы, по 2 набора ключей и головок, 300м кабеля СИП4 2*25, тепловентиляторы и обогреватели - много, антифриз, блок цилиндров ЗиЛ131 (сварка не помогла), холодильник, пленка и виниловые баннера, газовые баллоны - 5, 27 и 50л, ближе к выезду - ДТ 600л, 2 компьютера или ноута (невысокого уровня - для работы с документами) + принтер. По прежнему ничего не нашли по заявке травматологов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ныжны также артроскописеская стойка, ортопедический инструмент: дрель, аппараты внешней фиксации, осцилирующая пила, пластины, винты , стержни, тейпы, ортези. Можно живое б/у.

"Хочешь помочь?!

Контактные телефоны - 0676188747, 0503550177 - Константин: 0509278010; 0973750000 - Александр, 0445816815

Киев, Марка Вовчка 12\14

Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:

Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович

4731 2191 0499 3989

ИПН: 2390702897".

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