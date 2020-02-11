Выборы на Донбассе возможны этой осенью, но только после вывода иностранных вооруженных формирований, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Президент отметил, что "местные выборы, которые проходят одновременно по всей стране, объединяют страну. Это важный для меня символ".

Он подчеркнул при этом, что "выборы на Донбассе возможны только после завершения там военных действий и вывода иностранных вооруженных формирований".

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"Насколько это вероятно? Если мы договоримся, все равно надо будет где-то месяца три, как минимум, для того чтобы там на месте обеспечить безопасность для всех – и для журналистов, и для ЦИК, для всех наблюдателей".

"Я почему-то верю, что это возможно, есть почему-то такое чувство", - сказал глава государства.

По его словам, многое станет понятно после саммита "нормандской четверки", который запланирован на апрель.

"Если там будет снова топтание на месте, шансы на местные выборы уменьшатся в разы", - сказал президент.

Говоря об обмене удерживаемых лиц, Зеленский отметил, что "там длинные списки, их надо разбивать".

"На той стороне около 200 наших, у нас тут где-то 175-180. А это означает, что за один раз их вернуть невозможно из-за подготовки документов. Поэтому это процесс будет делиться на несколько обменов", - сказал он.

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По мнению президента, замораживание конфликта "ничем не будет отличаться от того, что сейчас происходит".

"Разведение по всей линии – это долгий процесс, который займет много лет. Настолько долгий, что вряд ли кто-то из лидеров "Нормандии" останется на своем месте", - сказал он.

Главное, о чем надо думать, считает глава Украинского государства, – это "про людей, которые там живут в войне и про тех, кто уехал, но хочет вернуться".

"На оккупированной территории много людей, которые хотят, чтобы их не бросили и поэтому мы обязаны попробовать договориться", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее теперь уже глава ОП Андрей Ермак заявил, что вопрос возможности проведения в октябре 2020 года местных выборов по всей территории Украины, включая оккупированные отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), может проясниться на следующей встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ), запланированной на апрель 2020 года.