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11.02.20 13:19

Новый законопроект от "слуги народа" Ткаченко "О медиа" приближает нас к закону Путина о "суверенном интернете", - журналист Бацман

Главный редактор сайта "Гордон" Алеся Бацман заявила, что в Верховной Раде нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко "без шума и пыли" зарегистрировал свой законопроект "О медиа", который приближает нас к закону президента РФ Владимира Путина о "суверенном интернете" и "дает возможность государству запустить лапу в сферу интернета, цензурировать сайты и блогеров".

Новый законопроект от "слуги народа" Ткаченко "О медиа" приближает нас к закону Путина о "суверенном интернете", - журналист Бацман

Об этом Бацман написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Оказывается, законопроект Бородянского с баснословными штрафами и уголовными сроками для журналистов был изящным отвлекающим маневром. Пока все набросились на эту красную тряпку, Александр Ткаченко без шума и пыли зарегистрировал свой законопроект, который на следующей неделе уже должны голосовать в первом чтении. Называется он "О медиа". По сути своей законопроект приближает нас к закону Путина о "суверенном интернете" и дает возможность государству запустить лапу в сферу интернета, цензурировать сайты и блогеров", - написала редактор сайта "Гордон".

По ее словам, законопроект занимает почти 200 страниц "убористого текста".

"Расчет авторов на то, что не только "слуги" в Раде не будут его изучать, а нажмут кнопки по команде, но и на то, что у журналистов тоже не дойдут руки все это прочитать и перевести с юридического на человеческий, не оправдался", - отметила Бацман.

По ее словам, издание "Гордон" пообщалось с тремя медиа-экспертами, которые проанализировали этот законопроект. Она подытожила их выводы таким образом:

Бацман отмечает, что войну с журналистами не удалось выиграть ни одной власти ни в одной стране мира. "Чтобы не быть лазерами, лучше ее не начинайте", - добавила она.

"Дорогие нардепы девятого созыва, большинство из вас не читает то, за что вам говорят нажимать на кнопочки в сессионном зале. Многие из вас, кто таки читает, все равно не понимает сути. Не беда. Прочитайте хотя бы три интервью про законопроект "О медиа" в первом комментарии к этому посту и будьте умными. Не голосуйте за этот закон. Есть вещи, от которых невозможно отмыться даже самым дорогим мылом. Всю жизнь будет преследовать запах. Прочитайте эти три интервью про законопроект "О медиа" и будьте мудрыми. Подумайте о себе. Завтра вы не будете властью. Кто защитит вас?" - отметила главный редактор сайта "Гордон".

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