Загороднюк встретится с союзниками по НАТО на завтраке, организованном Канадой в Брюсселе 12-13 февраля, - Столтенберг

Об этом во вторник в Брюсселе на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь Северо-Атлантического альянса Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы встретимся с украинским министром обороны на завтраке, организованным министром обороны Канады для всех союзников по НАТО. Мы обсудим важность продолжения процесса реформ, а также выразим нашу сильную поддержку Украине, политическую, практическую поддержку и, конечно, поддержку усилиям найти мирное решение конфликту (на Донбассе)", - сообщил он.

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Столтенберг констатировал, что союзники по НАТО "привержены поддержке Украины".

"Мы приветствуем прогресс, направленный на поиски мирного решения", - напомнил генсек НАТО.

Он напомнил, что Североатлантический совет в полном составе посещал Украину прошлой осенью, а сам он лично встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отвечая на вопрос, что должна сделать Украина для того, чтобы стать членом НАТО, Столтенберг сказал, что главной целью должно стать продолжение реформ.

"Главный фокус для Украины – это то, о чем Украина сама заявила – фокусироваться на реформах, модернизировать, улучшать, соответствовать стандартам НАТО. Это хорошо для Украины, это усилит ваши способности обеспечить оборону и безопасность, а также институции в сфере обороны и безопасности. И мы вам в этом помогаем… Мы работаем с вами, чтобы помочь соответствовать стандартам НАТО. Это – ваш фокус, и лучший путь продвигаться вперед к членству в НАТО. Вы это должны сделать в любом случае. Когда вы модернизируете и реформируете, вы укрепляете свои собственные институции и, делая это, вы приближаетесь ближе к членству", - пояснил он.