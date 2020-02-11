СБУ проверяет факт переписки Кивы с Жириновским

Служба безопасности Украины изучает, действительно ли нардеп общался с лидером российской партии ЛДПР, пишет Гордон.

Служба безопасности Украины заинтересовалась вероятным фактом общения народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы с главой российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским, который известен антиукраинскими высказываниями и поддержкой террористических группировок на Донбассе. Об этом СБУ 10 февраля сообщила "Суспільному".



4 февраля в СМИ появились скриншоты и видео переписки Кивы с абонентом, подписанным как "Владимир Вольфович", где нардеп в грубой форме комментирует деятельность Кабинета Министров Украины и премьера Алексея Гончарука.



В пресс-службе Жириновского заявили, что не знают, кто такой Кива.



Украинский парламентарий сказал журналистам, что выступает "за межпарламентские взаимоотношения, которые будут укреплять страну и приносить пользу народу", и что "депутаты российской Думы – это такие же парламентарии".



В августе 2017 года Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) составила подозрение Жириновскому в финансировании боевиков "ДНР" и "ЛНР". Политик называл обвинение "идиотским".



18 сентября 2018 года Шевченковский районный суд Киева разрешил проводить специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Жириновского.



В январе 2019 года ГПУ проинформировала, что составила сообщение о подозрении Жириновскому в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Дело направили в суд.



