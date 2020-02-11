Следующие 5 лет у нас будут серьезные нормальные отношения с США, - Зеленский

"Мы вышли из этой сложной ситуации таким образом, что следующие 5 лет, как минимум, у нас будут серьезные нормальные отношения с США, лидером любой партии, которая победит на выборах – или это будет представитель демократов, или действующий президент Дональд Трамп", - сказал глава государства в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мы не обидели ни одну сторону, мы не дали втянуть себя во внутренний конфликт в США. Они все - и демократы, и республиканцы - уважают наше поведение в этой ситуации", - отметил Зеленский.

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