Расследование дела Майдана - самое сложное в Украине, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".
"Потеряны доказательства, документы. Нет людей, нет свидетелей. Некоторые говорят, что в целом на местах после этой трагедии, всех этих событий многие убрали. Самое сложное дело, которое есть у нас в стране - это Майдан", - отметил глава государства.
Зеленский указал, что этими делами точно "занимаются все".
"Знаю точно, что занимаются быстрее, чем это было несколько лет до этого. Когда они найдут заказчиков, ведь с убийцами более понятно, - не могу сказать. К этим делам привлечены все силы, и мы делаем все возможное", - сказал президент.