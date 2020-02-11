Незаконно освобожденный из СИЗО убийца двухлетнего ребенка сбежал на Киевщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Киева.

Балакирев был приговорен к 10 годам лишения свободы за причинение смерти 2-летнему ребенку. Однако в ноябре 2019-го Шевченковский районный суд столицы незаконно освободил его от отбывания наказания условно-досрочно.



5 февраля 2020 года по апелляции столичной прокуратуры Киевский апелляционный суд отменил незаконное постановление Шевченковского районного суда города Киева.

Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что осужденный скрылся с места проживания в поселке Коцюбинское и место его нахождения пока не известно.



В связи с этим, Ирпенским отделом ГУ НП в Киевской области Балакирев объявлен в розыск.

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