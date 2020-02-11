"Укрзализныця" объявила конкурс на пост главы правления компании

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

"Отбор будет осуществляться путем проведения открытого и независимого конкурса, который не оставит никакой возможности для внешнего воздействия. Победителя конкурса будут выбирать по следующим критериям: высокий уровень компетенции; способность вести "Укрзализныцю" вперед, учитывая существующие и, что не менее важно, будущие вызовы, с которыми будет сталкиваться компания в процессе трансформации и свободного от коррупции, конкурентного по затратам, эффективного оператора, руководствуясь принципами коллегиальности и сотрудничества с соблюдением лучших принципов и практик корпоративного управления", - цитирует пресс-служба председателя набсовета "Укрзализныци" Шевки Аджунера.

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В сообщении отмечается, что, учитывая статус "Укрзализныци" как одного из крупнейших железнодорожных операторов в Евразии, ожидается, что позиция главы правления будет интересной для высококвалифицированных кандидатов из Украины и других стран.

"Призываем квалифицированных кандидатов подаваться на конкурс, и обещаем честные и равные условия для всех участников", - отметили в компании.

По вопросам участия в конкурсе и за более подробной информацией пресс-служба "Укрзализныци" рекомендует обращаться непосредственно в компанию Boyden.