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11.02.20 15:17

В горах Грузии ищут украинца после схода двух лавин, - МИД

В горах Грузии в районе города Местиа после схода двух лавин ищут гражданина Украины.

грузия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"По предварительной информации, группа из 5 граждан Украины каталась в горах на лыжах в районе города Местиа (Сванетия, Грузия). Вчера один из наших граждан - Евгений Щекотин - не вернулся к месту проживания (катались по одному), после чего начались его поиски", - сказал Погорельцев.

По его словам, "в этом районе 10 февраля сошли две лавины, и спасенный в одной из них гражданин сообщил, что на склоне, где сошла лавина, был еще один лыжник".

Продолжается поисково-спасательная операция местной службы по чрезвычайным ситуациям. Поиски осложняются сильным морозом (минус 20-30 градусов) и толщиной сошедшей лавины (до 4 м).

"С остальными членами группы пока связь установить невозможно, поскольку они участвуют в поисковых работах. С владельцем помещения, где они поселились, договорились о связи с ними после их возвращения", - отметил Погорельцев.

Отдельно он отметил, что в районе, где проводятся поисковые работы, нашли тело. Сейчас личность погибшего устанавливается.

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