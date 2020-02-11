Назначение Ермака главой ОП свидетельствует о приоритетности вопроса Донбасса для Зеленского, - Вакарчук

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе партии "Голос".

"Назначение главы Офиса президента - право президента. Андрей Ермак не просто политик и не просто юрист, он - переговорщик команды президента с Москвой. Это назначение может означать, что вопрос Донбасса будет приоритетом для команды президента", - отметил он.

По его словам, ключевым на переговорах должен оставаться вопрос суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Очень важно, чтобы при этом в любых переговорах ключевым было сохранение суверенитета и целостности Украины и гарантировалось, что ни одно политическое вопрос не будет обсуждаться, пока не будут решены вопросы безопасности", - подчеркнул Вакарчук.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса Президента. Вместо Богдана главой Офиса Президента стал Андрей Ермак.

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