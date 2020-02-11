Апелляционная палата Антикоррупционного суда отменила заочный арест экс-главы АП времен Януковича Клюева

Об этом говорится в решении Апелляционной палаты ВАКС от 4 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Коллегия судей апелляционной палаты ВАКС отметила, что в материалах судебного производства не содержатся достаточные основания, которые бы указывали, что Клюев будет принимать меры по уничтожению, сокрытию или искажению любых вещей или документов, имеющих существенное значение для установления обстоятельств уголовного преступления.

Суд отменил решение ВАКС о заочном аресте Клюева от 3 января 2020 года.

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Постановление от 4 февраля вступило в законную силу с момента провозглашения, оно является окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

В то же время судьи пришли к выводу, что подозрение, Клюеву о совершении уголовных преступлений по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (злоупотребление служебным положением в составе преступной организации), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК, является обоснованным в той мере, чтобы оправдать дальнейшее расследование или предъявление обвинения.

С 2014 года местонахождение Клюева неустановленно. Он находится в международном розыске.