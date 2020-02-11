Посольство Литвы следит за делом "Укрлогистики", - посол Януконис

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис.

Напомним, литовско-украинская компания ООО "Укрлогистика" заявляет, что подвергается атакам недобросовестного бывшего арендодателя.

"К нам обратилась литовская компания "Укрлогистика", ее материнская компания в Литве очень известна. Мы как посольство всегда пытаемся помогать литовскому бизнесу и инвесторам. Это дело для нас выглядит немного странно. Ми понимаем, что всю правду должен установить суд. Мы следим за ходом событий, представители посольства присутствовали на некоторых судебных заседаниях, и мы надеемся, что дело будет решено по закону", - отметил он.

Оценивая бизнес-климат в Украине на примере работы литовских компаний, Януконис сказал:

"К сожалению, мы сталкивались со случаями рейдерства и другими случаями давления на литовский бизнес. Это часть нашей работы – защищать интересы бизнеса в рамках закона и учитывая всю правовую базу Украины и решения украинских судов".

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