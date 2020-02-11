Децентрализация без сильных префектов угрожает росту сепаратистских настроений в регионах, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы же не хотим воевать против общества, это же наши люди. Сейчас в стране такие условия, что децентрализация без сильных префектов угрожает росту сепаратистских настроений в некоторых регионах. Но уверен, что у нас выйдет найти баланс, чтобы регионы имели достаточно полномочий и одновременно работали на единую страну", - заявил Зеленский, отвечая на о вопрос о ситуации с законопроектом об изменениях в Конституцию по децентрализации, который предложил президент, а затем отозвал.

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Напомним, 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти.

Однако 16 января по результатам встречи с председателем и заместителями председателя фракции партии "Слуга народа" Зеленский решил отозвать поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку.