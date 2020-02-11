Украина в 2020-м станет мировым лидером по росту производства курятины, - Милованов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"По их (Index Mundi. - Ред.) расчетам, темпы роста производства курятины за год вырастет на 8,61%. Таким образом, общее количество продукции составит 1,45 млн тонн", - отметил он.

Милованов также напомнил, что Украина традиционно в ТОПе стран-экспортеров продукции АПК.

"Мы являемся крупнейшим экспортером масла, занимаем второе место в мире по экспорту ячменя, четвертое - по кукурузе. Входим в десятку по пшенице, сливочному маслу, семенам масличных. По мясу птицы - занимаем седьмое место", - подчеркнул министр.

Смотрите также: "На государственную поддержку АПК-2020 предусмотрено 4,2 млрд грн", - министр Милованов презентовал модель поддержки аграриев. ИНФОГРАФИКА

Напомним, крупнейшим украинским экспортером курятины сегодня является агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт", который принадлежит миллиардеру Юрию Косюку.

В ноябрьском интервью Цензор.НЕТ Косюк говорил: "А теперь давайте вспомним, с чего Украина начинала в агробизнесе - когда стартовал МХП, Украина была 4-м или 5-м импортером курицы в мире! Мы импортировали 400 тысяч тонн курицы - помните "ножки Буша"? Украина платила валюту, потому что своего мяса мы не производили. Прошло каких-то 20 лет, и мы экспортируем 300 тысяч тонн, и крупнейший экспортер - МХП!"