Будет несколько обменов пленными, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

Зеленский отметил, что у украинской стороны длинные списки на обмен и их нужно разбивать.

"На той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175-180. А это означает, что за раз их всех вернуть невозможно, из-за подготовки документов. Поэтому этот процесс будет делиться на несколько обменов", - отметил он.

По словам президента, Украина должна делать и "другие вещи" для прекращения войны.

"В направлении мы продвигаемся. Но мы должны делать и другие вещи для прекращения войны. Это уже предмет переговоров, а не интервью", - добавил он.

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