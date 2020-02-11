Нардеп от "СН" Верещук: Меня беспокоит, не повредит ли совмещение Ермаком обязанностей главы ОП и переговорщика по Донбассу

Об этом Верещук заявила в комментарии Цензор.НЕТ.

"Меня беспокоит только вопрос, как Андрей Ермак сможет сочетать и вопросы, которые будут возникать в пределах его компетенции председателя Офис президента, и в переговорном процессе по Донбассу... Вы знаете, насколько РФ может использовать любую слабую сторону Украины в переговорном процессе, мы сейчас готовимся к следующей встрече в "нормандском формате". Не повредит ли делу совмещение обязанностей Андреем Ермаком и головы, и (обязанностей. - Ред.) основного переговорщика по Донбассу?" - сказала Верещук.

По ее словам, причиной увольнения Богдана может быть ряд проблем, которые накопились: выступление европейских партнеров против его назначения, недоработки и, в частности, нежелание Богдана общаться со СМИ.

На вопрос о том, могло ли быть причиной увольнения возможный конфликт между Ермаком и Богданом, нардеп ответила:

"По некоторым внешним признакам, как отсутствие господина Богдана на встречах (и у нас на фракции все меньше и меньше появлялся), другие фото и видеодоказательства свидетельствовали о том, что господин Богдан действительно конфликтует с господином Ермаком", - сказала она.

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Напомним, 11 февраля президент Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента. Вместо Богдана главой ОП стал Андрей Ермак.