Приватизация неприбыльных предприятий обеспечит развитие промышленности и экономический рост, - Гончарук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал в интервью для издания "Украинская правда".

Как заявил Гончарук, развитие промышленности является важным показателем экономического роста для общества - это символизирует наличие рабочих мест, заработных плат и общую платежеспособность населения. Поэтому приватизация неприбыльных государственных предприятий или так называемая "большая приватизация" - одна из приоритетных программ действующего правительства, потому что на нее есть спрос среди украинцев.

"Для людей промышленность - это символ того, что страна работает. Но огромная часть промышленности сейчас не модернизирована. В очень многих компаниях модель была на истощение. Почему? Потому что огромное количество промышленности находится в государственной собственности. Приходили одни, ставили свой менеджмент, истощали, фактически вытаскивали оттуда все, резали, заключали невыгодные контракты, загоняли в долги и т. п. Поэтому огромное количество крупных государственных предприятий доведено до абсолютно жалкого, ужасного состояния", - пояснил премьер-министр .

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По словам Гончарука, единственный способ реанимировать такие предприятия - поэтапная приватизация. Он заверил, что по каждому из активов у правительства есть четкая стратегия. В частности, по таким важным и скандальным ГП как "Центрэнерго", "Укрзализныця", "Одесский припортовый завод" и другие.

"Мы внимательно следим за тем, как выглядит сегодня "Центрэнерго", и есть огромное количество подобных предприятий: "Укрзализныця", "ОПЗ", "Объединенная горно-химическая компания". По каждому предприятию у нас есть стратегия. То есть мы понимаем, что мы хотим этим сделать. Есть менеджер в Фонде государственного имущества, председатель Фонда государственного имущества, которые занимаются тем, чтобы это предприятие по этому проекту максимально быстро двигалось в этом направлении. Поэтому общий мой ответ и по "Центрэнерго", и по всем государственным предприятиям: да, мы понимаем общее состояние, в котором они находятся. Как правило, это очень плохое состояние. Мы понимаем, что те из них, которые не являются стратегически важными, должны быть приватизированы полностью или частично", - прокомментировал премьер.

Напомним, 5 февраля украинское правительство подписало Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству между "Укрзализныцей" и Deutsche Bahn. Благодаря этому Deutsche Bahn будет оказывать поддержку в управлении "Укрзализныцей" в сфере грузовых, пассажирских перевозок, инфраструктуры, предоставления услуг и технического обслуживания. Премьер Гончарук также отметил, что партнерство стимулирует запуск новых маршрутов и будет способствовать более тесной интеграции транспортных систем.

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