Ректором Харьковской медакадемии может стать фигурант дела о торговле детьми Федак, - Супрун

Об этом Супрун написала в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если вы загуглите имя и фамилию этого человека, то увидите ряд материалов СМИ о резонансном деле по продаже детей за границу в 90-х годах, в областной клинической больнице (во Львове. - Ред.). Федак тогда, пользуясь служебным положением, помогал действовать преступной группе, которая продавала детей на усыновление за границу. После раскрытия преступления его приговорили к 2 годам лишения свободы. После этого Федак не имел права занимать должности в медицинской отрасли. К сожалению, это дело, которое еще назвали "делом детей", не помешало ему продолжить строить карьеру в сфере здравоохранения", - написала глава МОЗ.

Супрун напомнила, что в 2000-х годах Федак стал помощником народного депутата Игоря Шурмы. Затем он был главврачом Харьковской городской клинической больницы, а потом - главврачом областной клинической больницы. В 2018 году Федак, несмотря на несогласие МОЗ, возглавил облздрав в Харьковской области и пробыл на должности до 2019 года.

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Выборы ректора прошли в ХМАПО 7 февраля. Однако большинство избирателей не поддержали ни Федака, ни еще одну кандидатку. Второй тур выборов ректора вуза назначен на 14 февраля.

"Фигуры формата Федака бросают тень на всю медицинскую общественность, а возглавление такими людьми заведения, где учат врачей, разрушает основные этические нормы врачебной профессии и несут прямую угрозу жизни украинцев", - подчеркнула экс-министр охраны здоровья.