Зеленский назначил Кузнецова представителем Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу вместо Лутковской

Согласно указу президента №51/2020, Зеленский внес изменения в указ от 19 июня 2019 года № 414, которым уполномочил Геннадия Ивановича Кузнецова представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей Валерию Лутковскую, передает Цензор.НЕТ.

Геннадий Иванович Кузнецов - украинский спецназовец. Генерал-майор Службы безопасности Украины. Руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ (7 марта 2014г -23 января 2015г), пишет Интерфакс-Украина.

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Ранее представительницей Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе была экс-омбудсмен Валерия Лутковская (с 3 июня 2019 г).

Как известно, в среду, 12 февраля, в Минске запланировано проведение очередного заседания ТКГ.