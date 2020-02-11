Наркоманы - не преступники, а больные: в МВД планируют направлять наркозависимых на обязательное лечение

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом сегодня во время заседания рабочей группы МВД и Консультативного миссии ЕС заявил замглавы МВД Александр Гогилашвили.

"Планируется ввести ответственность за рекламу наркотиков, введение обязательного задержания и содержания под стражей распространителей наркотиков, признать, что люди, которые употребляют наркотики, а не распространяют их - это не преступники, а больные. А также направлять наркозависимых на обязательное лечение", - сказал Гогилашвили.

Также он сообщил, что МВД "проводит работу по внедрению" электронного рецепта, без которого, согласно уже внесенному в парламент законопроекту, невозможно будет получить наркотические средства.

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