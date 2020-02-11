Подразделение, которому переданы турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, вместо учебных полетов вынуждено ремонтировать полученные здания. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинский милитарный портал.

Основная причина - подразделение, сформированное под полученные БПЛА, не боеготовно и не осуществляет даже учебные полеты.

Подразделение получило фонды бывшего истребительного полка, расформированного 20 лет назад. Командование бригады тактической авиации имени Петра Франко также передало жилую казарму для личного состава подразделения и для хранения станций наведения, и хранилища-ангары для самих Bayraktar.

Из средств, необходимых для обустройства помещений, поступило всего 265 тыс.грн. Их хватило только на замену окон, дверей и электропроводки, ремонт потолка.

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Для улучшения условий размещения части, личный состав вместо подготовки сейчас вынужден заниматься хозяйственными и ремонтными работами на территории. В восстановлении участвуют также волонтеры и неравнодушные граждане Староконстантинова. При их содействии создан приемлемые условия для размещения личного состава - полностью заменена система отопления здания, установлен современное твердотопливный котел, оборудованы душевые кабины и санузлы.

Другая причина, небоеготовности украинских Bayraktar TB2 - бюрократические процедуры. Сотни согласований в высоких кабинетах тормозят процесс начала эксплуатации БПЛА.

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Сложившаяся ситуация очень удивляет турецких специалистов, которые на протяжении всего срока гарантийного периода находятся в Украине и обслуживают БПЛА и должны осуществлять подготовку украинских специалистов.

Напоминаем, Bayraktar TB2 - турецкий оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат производства компании Baykar Makina, который может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

3-4 ноября 2018 года в Турции было подписано соглашение о закупке беспилотников для ВСУ. Контрактом была предусмотрена поставка шести боевых дронов, двух станций управления и 200 управляемых ракет. Также соглашением предусмотрен комплект запасных частей, сервисное сопровождение, обучение персонала. Стоимость контракта - $ 69 млн.

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