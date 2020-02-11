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11.02.20 17:37

Подразделение, которому переданы турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, вместо учебных полетов вынуждено ремонтировать полученные здания. ФОТО

Переданные несколько месяцев назад Воздушным Силам ВСУ турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB2 все еще не боеготовы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинский милитарный портал.

Подразделение, которому переданы турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, вместо учебных полетов вынуждено ремонтировать полученные здания 01

Основная причина - подразделение, сформированное под полученные БПЛА, не боеготовно и не осуществляет даже учебные полеты. 

Подразделение получило фонды бывшего истребительного полка, расформированного 20 лет назад. Командование бригады тактической авиации имени Петра Франко также передало жилую казарму для личного состава подразделения и для хранения станций наведения, и хранилища-ангары для самих Bayraktar.

Из средств, необходимых для обустройства помещений, поступило всего 265 тыс.грн. Их хватило только на замену окон, дверей и электропроводки, ремонт потолка.

Подразделение, которому переданы турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, вместо учебных полетов вынуждено ремонтировать полученные здания 02

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Для улучшения условий размещения части, личный состав вместо подготовки сейчас вынужден заниматься хозяйственными и ремонтными работами на территории. В восстановлении участвуют также волонтеры и неравнодушные граждане Староконстантинова. При их содействии создан приемлемые условия для размещения личного состава - полностью заменена система отопления здания, установлен современное твердотопливный котел, оборудованы душевые кабины и санузлы.

Другая причина, небоеготовности украинских Bayraktar TB2 - бюрократические процедуры. Сотни согласований в высоких кабинетах тормозят процесс начала эксплуатации БПЛА.

Подразделение, которому переданы турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, вместо учебных полетов вынуждено ремонтировать полученные здания 03

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Сложившаяся ситуация очень удивляет турецких специалистов, которые на протяжении всего срока гарантийного периода находятся в Украине и обслуживают БПЛА и должны осуществлять подготовку украинских специалистов.

Напоминаем, Bayraktar TB2 - турецкий оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат производства компании Baykar Makina, который может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

3-4 ноября 2018 года в Турции было подписано соглашение о закупке беспилотников для ВСУ. Контрактом была предусмотрена поставка шести боевых дронов, двух станций управления и 200 управляемых ракет. Также соглашением предусмотрен комплект запасных частей, сервисное сопровождение, обучение персонала. Стоимость контракта - $ 69 млн.

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