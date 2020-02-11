Партия бронеавтомобилей "Варта" передана одной из бригад ВСУ перед ротацией в зону ООС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Бронеавтомобили усилят мобильность подразделений при выполнении боевых задач в составе сил и средств операции Объединенных сил.
"У нас еще нет опыта эксплуатации этих бронированных гигантов, мы получаем только первую партию. Это современный автомобиль, и требует профессионализма водителей во время эксплуатации. Уверены, что они усилят возможности нашего подразделения именно сейчас, когда мы готовимся к очередной ротации", - рассказал сержант Олег Кучер.