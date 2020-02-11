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11.02.20 18:43

Партия бронеавтомобилей "Варта" передана одной из бригад ВСУ перед ротацией в зону ООС. ФОТО

Военнослужащие Центральной автомобильной базы хранения и ремонта, которая дислоцируется в Хмельницком, передали представителям одной из бригад партию специализированных бронированных автомобилей отечественного производства "Варта".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Партия бронеавтомобилей Варта передана одной из бригад ВСУ перед ротацией в зону ООС 01

Бронеавтомобили усилят мобильность подразделений при выполнении боевых задач в составе сил и средств операции Объединенных сил.

Партия бронеавтомобилей Варта передана одной из бригад ВСУ перед ротацией в зону ООС 02

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"У нас еще нет опыта эксплуатации этих бронированных гигантов, мы получаем только первую партию. Это современный автомобиль, и требует профессионализма водителей во время эксплуатации. Уверены, что они усилят возможности нашего подразделения именно сейчас, когда мы готовимся к очередной ротации", - рассказал сержант Олег Кучер.

Партия бронеавтомобилей Варта передана одной из бригад ВСУ перед ротацией в зону ООС 03

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