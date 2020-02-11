Назначение Ермака главой ОП усилит влияние Путина на Зеленского, - Билецкий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий написал в своем телеграм-канале.

Политик отметил, что назначение Ермака новым главой Офиса Президента значительно усилит влияние Путина и РФ на политическую ситуацию в Украине.

"Ермак - это не переговорщик от Украины с Россией, это переговорщик от России в Украине. А значит - влияние северных соседей на Зеленского еще более возрастает", - заявил лидер Нацкорпуса.

Билецкий также добавил, что Андрей Ермак, как и его предшественник Андрей Богдан, имеют репутацию теневых "переговорщиков" в высших эшелонах нынешней власти и на международном уровне, поэтому от перестановки слагаемых итоги глобально не изменятся.

"Посмотрите на физиогномику этих лиц и увидите - ничего не изменилось. Один биологический "решала" сменился другим

биологическим "решалой", - скептически прокомментировал такое кадровое решение Андрей Билецкий.

Напомним, Андрей Ермак - теперь бывший помощник президента Владимира Зеленского, который отвечал за три международных направления и, в частности, вел неофициальные форматы переговоров с Россией. Он имеет широкие знакомства в московской элите и присутствовал при телефонных разговорах Зеленского с Путиным. За время пребывания в статусе помощника Зеленского Ермак попал в несколько громких скандалов. Например, был замечен в киевском ресторане во время неформальной встречи с американским лоббистом и бывшим советником Трампа Брайаном Ланге, которого просил о помощи за любые деньги. О

чем именно шла речь до сих пор не известно.