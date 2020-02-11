Работа Ермака в офисе Зеленского начинается с нарушения закона, - Гончаренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Он сообщил, что Ермак не подал декларацию о доходах за 2019, как это предусмотрено законодательством о предотвращении коррупции. Алексей Гончаренко направил соответствующее депутатское обращение в НАБУ.

"Работа Андрея Ермака в Офисе президента начинается с нарушения закона. В соответствии с Законом о предотвращении коррупции лицо, претендующее на должность в том числе руководителя Офиса Президента, до своего назначения или избрания должно подать свою декларацию за прошлый год. Но в Едином реестре деклараций лиц сообщения о том, что Андрей Борисович Ермак внес свою декларацию за 2019, отсутствует. Что же - прекрасный старт нового главы ОП сразу же с коррупционного правонарушения", - отметил Гончаренко.

"Написал депутатское обращение в НАБУ, чтобы они изложили свою позицию по этому вопросу. Ведь такие действия Ермака подпадают под 366 статью Уголовного кодекса Украины и могут караться лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет", - сообщил Гончаренко.



