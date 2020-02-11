Оптимизация "Дії", улучшение реестров, развитие широкополосного интернета, - Федоров рассказал, на что пойдут 25 млн евро от ЕС

Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Минцифры получает 25 млн евро международной технической помощи в поддержку проектов цифровой трансформации. Мы делаем проекты мирового уровня и международное сотрудничество позволит нам не сбавлять темпы и не снижать уровень", - считает он.

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Федоров уточнил, что эти средства пойдут на приложение "Дія" (оптимизацию административных услуг) и реализацию портала "Дія"; оптимизацию административных услуг и их цифровизацию; улучшение реестров и обеспечение качественного и защищенного обмена данными между ними;

развитие широкополосного и мобильного интернета, "чтобы качественная связь была в каждом украинском селе, независимо от его размера и удаленности"; "внедрение прогрессивных технологий электронной идентификации".

Федоров напомнил, что на реализацию приложении "Дія" "не израсходовали ни копейки из государственного бюджета".

"Сегодня же финансирование "Дії" взяли на себя международные донорские организации, поддерживающие Украину. В основном, это проекты, деятельность которых сосредоточена на борьбе с коррупцией. К этому соглашению с ЕС мы шли не один месяц, ежедневно на деле доказывая, что мы достойны доверия наших международных партнеров, - отметил глава ведомства.

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Напомним, Кабинет министров 11 февраля подписал с представителями Европейского союза новую Программу поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине. Она предусматривает выделение Украине 25 млн евро.

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