Второму подозреваемому в поджоге авто журналистки Терещук во Львове избрана мера пресечения, - прокуратура

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке прокуратуры Львовской области.

"Второму фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 424 400 гривен", - отмечается в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, автомобиль журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук подожгли во Львове в полночь 30 января.

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6 февраля полиции удалось задержать подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки Галины Терещук. Задержанному — 19 лет, он уроженец Молдовы. По версии следствия, после поджога он попытался скрыть внешность и сбежал в Одессу.

Следователи смогли по камерам наблюдения проследить весь путь подозреваемого к авто журналистки Терещук и обратно.