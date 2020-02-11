Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
11.02.20 23:00

Второму подозреваемому в поджоге автомобиля журналистки Терещук во Львове избрана мера пресечения, - прокуратура

Галицкий суд Львова избрал меру пресечения подозреваемому в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук - содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Второму подозреваемому в поджоге автомобиля журналистки Терещук во Львове избрана мера пресечения, - прокуратура

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке прокуратуры Львовской области.

"Второму фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 424 400 гривен", - отмечается в сообщении. 

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, автомобиль журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук подожгли во Львове в полночь 30 января.

Читайте также: Поджог автомобиля журналистки во Львове: полиция смогла полностью проследить путь подозреваемого. КАРТА

6 февраля полиции удалось задержать подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки Галины Терещук. Задержанному — 19 лет, он уроженец Молдовы. По версии следствия, после поджога он попытался скрыть внешность и сбежал в Одессу.

Следователи смогли по камерам наблюдения проследить весь путь подозреваемого к авто журналистки Терещук и обратно.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100