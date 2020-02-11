Беглый экс-нардеп Онищенко просит политическое убежище в Германии и сообщил о наличии российского паспорта

Об этом в интервью DW сообщил его адвокат Инго Миноджио, информирует Цензор.НЕТ.
"В Украине существует опасность для жизни и здоровья моего подзащитного", - заявил юрист.
Миноджио обратил внимание на "катастрофические условия содержания в следственных изоляторах в Украине", а также на то, что главный политический оппонент Онищенко - экс-президент Петр Порошенко - "даже после потери власти остается очень влиятельным", что представляет угрозу для экс-депутата.
В подтверждение позиции защиты суду были предоставлены заявления ряда украинских политиков, среди которых народные депутаты нынешнего и предыдущего созывов, добавил адвокат.
По словам Миноджио, его подзащитный оспаривает в Германии выдачу в Украину, ссылаясь на "политические мотивы".
Если ФРГ не предоставит убежища экс-депутату, а запрос Киева на экстрадицию будет отклонен как политически мотивированный, Онищенко готов выехать в Россию, отметил адвокат.
"У Александра Онищенко есть российский паспорт, а вида на жительство в Германии у него нет. Поэтому мы сообщим суду, что - в случае невыдачи Украине - ему есть куда ехать - в Россию", - подчеркнул юрист.
Как сообщалось, 21 января ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают экс-нардепа Александра Онищенко. Это же касается и его помощницы.
Напомним, 27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.
По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.
Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.
5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.
26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд.
30 января 2020 г. стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отправил в Германию запрос о предоставлении международной правовой помощи относительно задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа Александра Онищенко. Запрос касается вручения повестки о вызове на судебное заседание.