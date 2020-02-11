Наемники РФ планируют из тяжелой артиллерии обстрелять населенные пункты на оккупированной территории, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, 11 февраля, российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Орехово, применив запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм (выпущено 9 мин).

"Данные провокационные действия вооруженных формирований РФ имеют целью обострить ситуацию в районе проведения ООС, заставить подразделения Объединенных сил вести ответный огонь и в дальнейшем обвинить наших защитников в нарушении режима прекращения огня и срыве Минских договоренностей", - отмечают в командовании ОС.

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Кроме того, по данным разведки, наемники РФ планируют очередную провокацию с использованием тяжелой артиллерии, совершив несколько обстрелов населенных пунктов на временно оккупированной территории Украины.

"Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что украинская сторона строго придерживается взятых на себя обязательств по полному и всеобъемлющему прекращении огня", - говорится в сообщении.

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