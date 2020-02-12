Рассмотрение апелляции осужденного по делу о катастрофе Ил-76 в 2014 году Назарова открыто затягивают, - сестра погибшего десантника Гайдук

Об этом написала в Facebook сестра одного из погибших в сбитом 14 июня 2014 года наемниками РФ над Луганском военном самолете десантника Ильи Гайдука Иляна, передает Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что приговор начальнику штаба АТО генерал-майору Виктору Назарову был вынесен 27 марта 2017 года - 7 лет лишения свободы.

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"08.06.2017 года - открыто апелляционное производство в апелляционном суде Днепропетровской области.

22.01.2018 года - назначена комиссионная военная экспертиза.

31.10.2018 года - открыто апелляционное производство в Днепровском апелляционном суде. О ранее назначенной экспертизе уже можно и не вспоминать.

21.02.2019 года - Днепровский апелляционный суд вновь назначает судебную комиссионную экспертизу с практически аналогичными вопросами по ранее назначенной экспертизе 22.01.2018 года.

Скоро будем отмечать годовщину пребывания дела на экспертизе", - иронизирует Гайдук.

Она подчеркивает: часть 2 ст. 28 УПК Украины предусматривает, что проведение судебного разбирательства в разумные сроки обеспечивает суд.

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"Изменили название суда, длительное время проводится экспертиза - это не может считаться основанием для рассмотрения апелляции годами", - замечает родственница погибшего.

Напомним, 14 июня 2014 года над Луганском сторонники "ЛНР" сбили самолет-транспортник Ил-76. На борту находилось 40 десантников и 9 членов экипажа. Все погибли.

По заключению военно-тактической криминалистической экспертизы, обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск был обязан начальник штаба АТО генерал-майор Виктор Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

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В марте 2017 года суд приговорил Назарова к 7 годам заключения.

С приговором Назаров не согласен и подал апелляцию. И продолжал службу в ВСУ. 5 августа 2019 года он подал рапорт об увольнении из ВСУ по собственному желанию. 9 августа его подписал начальник Генерального штаба Руслан Хомчак.