С лета можно будет долететь прямым рейсом из Львова в Белград

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта "Львов".

"Уже с июня одна из старейших мировых авиакомпаний Air Serbia, основанная в 1927 году, открывает прямые регулярные рейсы во Львов из столицы Сербии - Белграда. С 5 июня перелеты будут выполняться четыре раза в неделю на региональных современных самолетах ATR 72", - информируют в аэропорту.

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Отмечается, что рейсы внесены в расписание по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

"Air Serbia - национальный перевозчик Сербии. До 2013 года компания называлась JAT Airways. С 2013 года долю в компании приобрела Etihad, которая имеет 4* в рейтинге Skytrax. Даже самые дешевые билеты Air Serbia включают напитки, снеки и возможность перевозки ручной клади весом до 8 кг", - отмечают в сообщении.

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