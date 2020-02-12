Черниговский подросток через суд лишил отца родительских прав, чтобы получить возможность учиться за границей

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда, истец обратился в суд с иском о лишении ответчика родительских прав, в связи с тем, что отец с момента рождения проявлял интерес к сыну, к тому же, оспаривал отцовство в отношении него. Как отметил подросток, отца в его жизни никогда не существовало. "Все детские взлеты и падения, получения образования, осознание себя как личности всегда проходили без отца, который, безусловно, в свое время был ему очень нужен", - говорится в публикации.

Когда юноша поступил в учебное заведение республики Польши, позвонил отцу и просил предоставить ему разрешение на временный выезд за пределы страны, последний отказал и запретил в дальнейшем к нему звонить. Одной из причин такого отказа было нежелание в будущем платить алименты в период его обучения за рубежом.

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Ответчик был против лишения его родительских прав.

Прилуцкий горрайонный суд пришел к выводу о доказанности сознательного и систематического уклонения от выполнения ответчиком родительских обязанностей в отношении несовершеннолетнего сына, поэтому удовлетворил иск юноши, как отвечающий "наилучшим интересам ребенка".

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном инстанции.