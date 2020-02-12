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12.02.20 08:08

Россия пытается расколоть Западные Балканы, - спецпредставитель США Палмер

Спецпредставитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер предупредил, что Россия пытается вызвать раскол в регионе и помешать его интеграции с Западом.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом он сообщил в интервью Болгарской службе "Радио Свободная Европа", которое вышло в эфир на следующий день после визита дипломата в Софию.

"Нас беспокоят намерения России относительно Западных Балкан", - отметил Палмер.

По словам Палмера, Россия хочет видеть регион в состоянии нестабильности, раскола, подозрительности и хаоса.

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Палмер был назначен спецпредставителем по Западным Балканам в августе прошлого года. Ему поручено способствовать интеграции региона с Западом.

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе короткого турне по Западным Балканам в октябре предупредил о "вредоносном" влиянии российских "троллей".

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