Россия пытается расколоть Западные Балканы, - спецпредставитель США Палмер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом он сообщил в интервью Болгарской службе "Радио Свободная Европа", которое вышло в эфир на следующий день после визита дипломата в Софию.
"Нас беспокоят намерения России относительно Западных Балкан", - отметил Палмер.
По словам Палмера, Россия хочет видеть регион в состоянии нестабильности, раскола, подозрительности и хаоса.
Палмер был назначен спецпредставителем по Западным Балканам в августе прошлого года. Ему поручено способствовать интеграции региона с Западом.
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе короткого турне по Западным Балканам в октябре предупредил о "вредоносном" влиянии российских "троллей".